Grand Slam of Darts: Littler schreibt Geschichte! Wunderkind entthront Humphries

Johannes Vehren 16.11.2025 • 17:05 Uhr Luke Littler ist die neue Nummer eins der Welt. Durch den Finaleinzug beim Grand Slam of Darts entthront er Luke Humphries.

Luke Littler ist der König des Darts! Durch den Finaleinzug beim Grand Slam of Darts gegen Danny Noppert (16:9) ist das Wunderkind mit 18 Jahren und 299 Tagen die neue Nummer eins der Weltrangliste. Damit entthront er Luke Humphries, der seit seinem WM-Titel im Januar 2024 der Weltranglistenerste war.

Mit seinem Alter ist Littler der jüngste Spieler, der bisher die PDC Order of Merit angeführt hat. Zuvor hatte die Bestmarke Michael van Gerwen mit 24 Jahren und 251 Tagen inne.

„Ich bin der Beste der Welt“

Auf der Bühne reagierte Littler auf seinen großen Meilenstein: „Ich bin nicht einmal zwei Jahre auf der Tour und jetzt die Nummer eins der Welt. Ich bin der beste der Welt.“

Littler und Humphries treffen am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Finale des Grand Slams (LIVE auf SPORT1) zum Showdown aufeinander. „Das wird ein großes Spiel werden“, ist sich der 18-Jährige sicher.

Grand Slam of Darts: Littler muss kein Preisgeld verteidigen

Kurios: Auch wenn Humphries das Endspiel gewinnt, wird Littler die Nummer eins der Welt sein. Der Grund dafür ist, dass die Weltrangliste immer das Preisgeld der vergangenen 24 Monate beinhaltet. Humphries gewann 2023 den Grand Slam und muss daher sein Preisgeld „verteidigen“.