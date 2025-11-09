Grand Slam of Darts live im TV, Stream & Ticker - Wie schlagen sich die Deutschen?

SPORT1 09.11.2025 • 10:00 Uhr Der Grand Slam of Darts ist ab Samstag neun Tage lang live im Free-TV auf SPORT1 zu sehen. Beim Major-Turnier in Wolverhampton sind drei deutsche Spieler mit dabei.

Die Darts-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Doch bevor das wichtigste Turnier im Jahr (ab dem 11. Dezember live auf SPORT1) startet, steht der Grand Slam an. SPORT1 überträgt das Major-Turnier seit Samstag für neun Tage live im Free-TV und Stream. Als Kommentatoren werden dabei am Wochenende Robert Marijanovic und Gabriel Clemens im Einsatz sein!

Mit Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig haben sich drei deutsche Darts-Spieler für das Event qualifiziert. Titelverteidiger ist der 18-jährige Luke Littler, der im vergangenen Jahr Überraschungsfinalist Martin Lukeman im Endspiel souverän mit 16:3 bezwingen konnte.

So können Sie den Grand Slam of Darts live verfolgen:

Erholt sich Schindler nach Auftaktpleite?

Nach seiner 2:5-Auftaktpleite gegen Luke Woodhouse ist Martin Schindler am Sonntag unter Druck. Der 29-Jährige bekommt es am Abend mit dem Engländer Stephen Bunting zu tun und benötigt einen Sieg, um im Turnier zu verbleiben.

Lukas Wenig verlor zum Auftakt mit 4:5 gegen Danny Noppert, am Sonntag wartet auf den 31-Jährigen das Duell mit Jonny Clayton.

Niko Springer, einziger siegreicher Deutscher am Samstag, trifft am späten Abend auf die Engländerin Beau Greaves. Springer hatte an Spieltag eins Ex-Weltmeister Gary Anderson mit 5:3 bezwungen.

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Spielplan des Grand Slam of Darts

Spieltag 2: Nachmittagssession ab 14 Uhr

Martin Lukeman - Jurjen van der Velde

Jonny Clayton - Lukas Wenig

Josh Rock - Lisa Ashton

James Wade - Gerwyn Price

Ricky Evans - Stefan Bellmont

Danny Noppert - Cameron Crabtree

Gian van Veen - Wessel Nijman

Chris Dobey - Damon Heta

Spieltag 2: Abendsession ab 20 Uhr