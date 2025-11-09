Die Darts-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Doch bevor das wichtigste Turnier im Jahr (ab dem 11. Dezember live auf SPORT1) startet, steht der Grand Slam an. SPORT1 überträgt das Major-Turnier seit Samstag für neun Tage live im Free-TV und Stream. Als Kommentatoren werden dabei am Wochenende Robert Marijanovic und Gabriel Clemens im Einsatz sein!
Grand Slam of Darts live im TV, Stream & Ticker - Wie schlagen sich die Deutschen?
Grand Slam of Darts live im Free-TV
Mit Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig haben sich drei deutsche Darts-Spieler für das Event qualifiziert. Titelverteidiger ist der 18-jährige Luke Littler, der im vergangenen Jahr Überraschungsfinalist Martin Lukeman im Endspiel souverän mit 16:3 bezwingen konnte.
So können Sie den Grand Slam of Darts live verfolgen:
Erholt sich Schindler nach Auftaktpleite?
Nach seiner 2:5-Auftaktpleite gegen Luke Woodhouse ist Martin Schindler am Sonntag unter Druck. Der 29-Jährige bekommt es am Abend mit dem Engländer Stephen Bunting zu tun und benötigt einen Sieg, um im Turnier zu verbleiben.
Lukas Wenig verlor zum Auftakt mit 4:5 gegen Danny Noppert, am Sonntag wartet auf den 31-Jährigen das Duell mit Jonny Clayton.
Niko Springer, einziger siegreicher Deutscher am Samstag, trifft am späten Abend auf die Engländerin Beau Greaves. Springer hatte an Spieltag eins Ex-Weltmeister Gary Anderson mit 5:3 bezwungen.
Grand Slam: Modus und Ablauf
Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.
Die Achtelfinals werden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).
Spielplan des Grand Slam of Darts
Spieltag 2: Nachmittagssession ab 14 Uhr
- Martin Lukeman - Jurjen van der Velde
- Jonny Clayton - Lukas Wenig
- Josh Rock - Lisa Ashton
- James Wade - Gerwyn Price
- Ricky Evans - Stefan Bellmont
- Danny Noppert - Cameron Crabtree
- Gian van Veen - Wessel Nijman
- Chris Dobey - Damon Heta
Spieltag 2: Abendsession ab 20 Uhr
- Luke Humphries - Nathan Aspinall
- Michael Smith - Alex Spellman
- Stephen Bunting - Martin Schindler
- Luke Woodhouse - Alexis Toylo
- Luke Littler - Daryl Gurney
- Connor Scutt - Karel Sedlacek
- Michael van Gerwen - Gary Anderson
- Niko Springer - Beau Greaves