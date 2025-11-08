Grand Slam of Darts: Sensation! Springer schockt Doppelweltmeister

SPORT1 08.11.2025 • 22:31 Uhr Niko Springer hat zum Auftakt in den Grand Slam of Darts einen Sensationssieg eingefahren. Der deutsche Shootingstar schlägt Darts-Legende Gary Anderson.

Sensationeller Auftaktsieg für Niko Springer beim Grand Slam of Darts (JETZT LIVE im TV und Stream)! In Gruppe G besiegt der deutsche Shootingstar den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson mit 5:3.

Zu Beginn der Partie lieferten sich die beiden Spieler einen offenen Schlagabtausch. Die ersten sechs Legs wurden zum 3:3-Zwischenstand nach eigenem Anwurf gewonnen.

Springer bezwingt Doppel-Weltmeister Anderson

Zwischendurch versetzte der Deutsche die Halle im englischen Wolverhampton mit einem 152er-Highfinish in Ekstase.

Im siebten Leg holte Springer dann das erste und einzige Break des Spiels zum Match.

Der „Meenzer Bub“ spielte mit 93,63 Punkten einen deutlich schwächeren Drei-Dart-Average als sein Kontrahent (99,88 Punkte). Dafür überragte Springer mit einer Checkoutquote von 50 Prozent die Darts-Legende deutlich (25 Prozent). Anderson traf nur drei Mal bei zwölf Versuchen auf die Doppel.

Einziger deutscher Auftaktsieg

Für das deutsche Talent war es das erste Match bei einem Grand Slam of Darts. Am ersten Spieltag konnte Springer sich als einziger deutscher Spieler durchsetzen. Zuvor verloren Lukas Wenig (4:5 gegen Danny Noppert) und die deutsche Nummer eins Martin Schindler (2:5 gegen Luke Woodhouse) ihre Auftaktspiele.