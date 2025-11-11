Grand Slam of Darts: Van-Gerwen-Gala hat Folgen für deutsche Stars

Philipp Heinemann 11.11.2025 • 22:58 Uhr Michael van Gerwen wirft Gary Anderson beim Grand Slam of Darts raus - was auch für zwei Deutsche Folgen hat.

Eine starke Vorstellung von Michael van Gerwen beim Grand Slam of Darts hat auch Folgen für zwei deutsche Achtelfinalisten. Nach dem Sieg des Niederländers gegen Gary Anderson (5:2) steht fest: Nico Springer und Lukas Wenig stehen sich in der nächsten Runde im direkten Duell gegenüber.

Die beiden Deutschen werden am Donnerstag im letzten Match des Abends um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. SPORT1 überträgt sämtliche Partien des Turniers live im Free-TV und im Livestream.

Springer hatte sich sensationell schon am 2. Spieltag der Vorrunde für das Achtelfinale qualifiziert. Wenig zog am finalen Spieltag nach und schrieb damit deutsche Darts-Geschichte. Zum ersten Mal überhaupt stehen drei Deutsche im Achtelfinale desselben Major-Turniers.

Denn mit Martin Schindler erreichte auch ein weiterer Spieler aus Deutschland die K.o.-Phase. Er wird bereits am Mittwoch auf Gerwyn Price treffen.