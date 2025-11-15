Überraschende Ankündigung von Darts-Superstar Luke Humphries

Daniel Höhn 15.11.2025 • 18:14 Uhr Luke Humphries verkündet nach seinem Sieg im Viertelfinale des Grand Slam of Darts, dass er im kommenden Jahr ein großes Turnier wohl auslassen wird.

Durch ein souveränes 16:8 gegen Michael Smith zog Luke Humphries am Freitag ins Halbfinale des Grand Slam of Darts (täglich LIVE auf SPORT1) ein. Im Anschluss überraschte er die Fangemeinde mit einer Ankündigung für das kommende Jahr.

„Ich habe darüber nachgedacht, nächstes Jahr keine Players Championships zu spielen, also die gesamte Tour auszulassen“, sagte der Weltmeister von 2024 im Interview nach seinem Match. Er fügte hinzu: „Vielleicht verbringe ich diese 34 Tage einfach zu Hause und verzichte auf ein großes Turnier.“

Darts-Superstar Humphries denkt über Pause nach

Humphries ergänzte: „Man kann sich nicht beschweren, wir können uns glücklich schätzen, so viel mit Darts zu tun zu haben. Es ist also, als würde ich mich beschweren. Es ist vielleicht einfach meine Entscheidung.“

Er „werde sehen, wie es läuft. Aber ich spiele immer noch gerne ein bisschen in der Pro Tour, aber es ist irgendwie schwer, weil ich auf der großen Bühne mein Bestes gebe. Wenn ich auf dem Boden bin, schaffe ich das einfach nicht. Das ist schwieriger für mich“.

Bereits vor seinem Sieg im Achtelfinale des Grand Slam of Darts war Humphries kurz davor, aus dem Turnier auszusteigen, da den 30-Jährigen Rückenschmerzen plagten.

„Ich glaube, ich hatte einen Rückenkrampf. Ich dachte schon, ich müsste heute aufgeben, so schlimm war mein Rücken“, sagte Humphries: „Ich muss mich bei Mandy, meiner Physiotherapeutin, bedanken, die mich drei Stunden lang massiert hat. Ich glaube, das Adrenalin hat mich über die Ziellinie gebracht.“