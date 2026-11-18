Grand Slam of Darts: Sensation! Luke Littler schon raus
Titelverteidiger Luke Littler scheitert beim Grand Slam of Darts schon im Achtelfinale. Der Engländer unterliegt dem Niederländer Jermaine Wattimena.
Große Überraschung beim Grand Slam of Darts! Titelverteidiger Luke Littler ist nach einer Niederlage gegen Jermaine Wattimena im Achtelfinale ausgeschieden.
Der zweimalige Weltmeister unterlag dem Niederländer mit 8:10 in Legs, obwohl Littler einen Drei-Dart-Average von über 100 Punkten (101,38) spielte. Wattimena (101,70) warf zehnmal 180 Punkte und blieb auch bei den 140er-Aufnahmen (12:11 für Littler) auf einem Niveau mit seinem Gegner. Littler gelang nur sechsmal die 180.
Springer und Price im Viertelfinale
Im Finale 2024 waren beide Darts-Stars ebenfalls aufeinandergetroffen. Damals hatte Littler seinen Gegner mit 16:2 deklassiert. Auch die Ausgabe im vergangenen Jahr hatte der Engländer gewonnen.
„The Nuke“ scheiterte damit bereits beim dritten Major-Turnier vorzeitig. Beim World Grand Prix erwischte ihn das Aus in Runde eins, bei den European Championships verabschiedete er sich im Viertelfinale.
Nun hat Littler bis zur WM Zeit, sich wieder in Topform zu bringen. Für die Generalprobe, die Players Championship Finals (27.-29. November), ist er nicht qualifiziert.
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Zuvor hatten Niko Springer und Gerwyn Price das Viertelfinal-Ticket gebucht. Beide treffen dort am Freitag aufeinander. Wattimena trifft im Viertelfinale auf Landsmann Kevin Doets, der Cameron Menzies mit 10:5 geschlagen hatte.