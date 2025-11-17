Darts-Star blutet auf der Bühne: Springer ordnet skurrile Bilder ein

Curdt Blumenthal 17.11.2025 • 21:38 Uhr Michael Smith hat sich beim Grand Slam of Darts mit seinen Pfeilen Verletzungen an der Stirn zugefügt. Niko Springer kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen.

„Ganz nachvollziehen kann ich es eigentlich nicht. Man sollte immer versuchen, ruhig zu bleiben und bei sich zu bleiben“, sagte Springer auf SPORT1-Nachfrage in einer Presserunde.

Smith hatte sich im Viertelfinale gegen Luke Humphries beim Stand von 8:12 mit seinen eigenen Dartspfeilen an seiner Stirn gekratzt.

Smith fügt sich mehrere Wunden zu

Auf TV-Bildern war im Anschluss deutlich zu erkennen, wie die Wunde blutete. Wenig später wiederholte er sein Vorgehen und sorgte damit für einen weiteren blutenden Kratzer.

Springer habe beim Weltmeister von 2023 schon öfter unvorteilhaftes Verhalten beobachten können.

„Gerade bei Michael Smith hat man das früher deutlich öfter gesehen, dass er sehr negativ reagiert hat“, meinte der deutsche Shootingstar. Dieses Verhalten habe sich allerdings schon gebessert.

„Das war einfach ein Aussetzer“

Bei der nahenden Weltmeisterschaft im Ally Pally (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) erwartet Springer keine weiteren schockierenden Bilder von Smith.