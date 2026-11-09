Luke Littler startet beim Grand Slam of Darts gegen Beau Greaves. Schon im Vorjahr sorgte das Duell der beiden für Aufsehen. Zudem treffen die beiden Deutschen Martin Schindler und Jan Schmidt in einer Gruppe aufeinander.

Luke Littler trifft beim Grand Slam of Darts (ab Samstag LIVE auf SPORT1) gleich zum Auftakt auf Beau Greaves. Die Auslosung bescherte dem Titelverteidiger und seiner Landsfrau ein Duell in Gruppe A. Die Partie steigt am Samstag, 14. November, in der Abendsession in Wolverhampton. Dritter Spieler der Gruppe ist der Niederländer Niels Zonneveld.

Für Littler wird es ein Wiedersehen mit einer Gegnerin, die ihn im Vorjahr bei der World Youth Championship stoppte. Greaves gewann das Halbfinale des Nachwuchsturniers mit 6:5. Auf einer PDC-Fernsehbühne stehen sich die beiden nun erstmals gegenüber.

Luke Littler trifft bei Grand Slam of Darts unter anderem auf Beau Greaves Luke Littler trifft bei Grand Slam of Darts unter anderem auf Beau Greaves © IMAGO/Every Second Media

Grand Slam: Deutsches Duell in Gruppe N

Aus deutscher Sicht kommt es in Gruppe N zum Duell zwischen Martin Schindler und Jan Schmidt. Ihr weiterer Gegner ist Chris Dobey. Gabriel Clemens spielt in Gruppe O gegen Ross Smith und Rusty-Jake Rodriguez, Niko Springer trifft in Gruppe H auf Wessel Nijman und Adam Sevada.

Auch für Luke Humphries steht die Gruppe fest: Der Finalgegner Littlers von 2025 bekommt es mit Joe Cullen und Paolo Nebrida zu tun. Gerwyn Price trifft auf Sebastian Bialecki und Joe Hunt, Michael van Gerwen spielt gegen Jeffrey de Graaf und Henry Coates. Price und van Gerwen haben den Grand Slam jeweils dreimal gewonnen.

Neues Format beim Grand Slam

Das Turnier wurde von 32 auf 48 Teilnehmer erweitert. In 16 Dreiergruppen erreicht jeweils nur der Sieger die K.o.-Runde. In der Gruppenphase sind fünf gewonnene Legs für einen Matchsieg nötig, im Achtelfinale zehn und ab dem Viertelfinale 16.

Auch das Preisgeld steigt: Statt 650.000 Pfund werden insgesamt eine Million Pfund ausgeschüttet. Der Gewinner erhält 200.000 Pfund, für den Finalisten gibt es 100.000 Pfund. Das Finale findet am 22. November statt.

Alle Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A

Luke Littler

Niels Zonneveld

Beau Greaves

Gruppe B

Jermaine Wattimena

Alan Soutar

Lisa Ashton

Gruppe C

Josh Rock

Kevin Doets

Tommy Morris

Group D

Stephen Bunting

Cameron Menzies

Raymond Smith

Gruppe E

Gerwyn Price

Sebastian Bialecki

Joe Hunt

Gruppe F

Ryan Searle

Andrew Gilding

Charlie Manby

Gruppe G

Jonny Clayton

Rob Cross

Anton Ostlund

Gruppe H

Wessel Nijman

Niko Springer

Adam Sevada

Gruppe I

Luke Humphries

Joe Cullen

Paolo Nebrida

Gruppe J

Luke Woodhouse

Krzysztof Ratajski

Tom Sykes

Gruppe K

James Wade

Ricky Evans

Cam Crabtree

Gruppe L

Michael van Gerwen

Jeffrey de Graaf

Henry Coates

Gruppe M

Gian van Veen

Bradley Brooks

Carl Sneyd

Gruppe N

Chris Dobey

Martin Schindler

Jan Schmidt

Gruppe O

Ross Smith

Gabriel Clemens

Rusty-Jake Rodriguez

Gruppe P

Nathan Aspinall

Karel Sedlacek

Maik Kuivenhoven

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.