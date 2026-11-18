Der Grand Slam of Darts geht in seine heiße Phase. Heute Abend stehen die ersten Achtelfinals auf dem Programm. Neben Niko Springer steht auch Weltmeister und Titelverteidiger Luke Littler am Oche.

Die Gruppenphase ist geschafft, nun stehen beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) die Achtelfinals an. Am Mittwoch stehen die ersten vier Begegnungen in Wolverhampton auf dem Programm, aus deutscher Sicht richtet sich der Blick auf Niko Springer.

Der „Meenzer Bub“ eröffnet die Session am Abend um 20.15 Uhr (LIVE auf SPORT1) gegen Ex-Weltmeister Rob Cross. Springer setzte sich in einer Gruppe mit dem US-Amerikaner Adam Sevada (5:1) und dem starken Niederländer Wessel Nijman (5:3) durch und steht zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale. Im letzten Jahr unterlag er im deutschen Duell Lukas Wenig und verpasste den Sprung unter die letzten Acht knapp.

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Im dritten Spiel des Abends greift dann der große Favorit und Titelverteidiger Luke Littler ein. Trotz seiner Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Niels Zonneveld setzte sich der Weltranglistenerste in seiner Gruppe durch und fordert Jermaine Wattimena aus den Niederlanden (22.15 Uhr).

Luke Littler will Titel-Hattrick

Das 19-Jährige strebt in Wolverhampton den Titel-Hattrick an: Schon bei seinem Debüt 2024 und im vergangenen Jahr schnappte er sich jeweils den Sieg. In der Geschichte des Turniers gelang es lediglich dem legendären Phil Taylor (2007 bis 2009) und Michael van Gerwen (2015 bis 2017), den Titel drei Jahre in Folge zu gewinnen.

In den weiteren Partien am Mittwochabend treffen Gerwyn Price und Ryan Searle (21.15 Uhr) sowie Kevin Doets und Cameron Menzies (23.15 Uhr) aufeinander. Der Grand Slam ist das vorletzte Major-Turnier vor der WM (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1).

Im Vergleich zur Gruppenphase verändert sich auch das Format: Reichten zuvor noch fünf Legs für den Sieg, werden nun zehn Legs benötigt (Best-of-19-Legs). Für das Erreichen des Viertelfinals winken 35.000 Pfund Preisgeld, der Verlierer erhält immerhin noch 20.000 Pfund.

Achtelfinale: Die Spiele am Mittwochabend