Grand Slam of Darts: Wunderkind Luke Littler veredelt historischen Tag

Julius Schamburg 16.11.2025 • 21:26 Uhr Luke Littler triumphiert beim Grand Slam of Darts. Die neue Nummer eins der Weltrangliste bezwingt im Finale seinen großen Rivalen Luke Humphries.

Luke Littler - der neue König des Darts - hat auch beim Grand Slam of Darts triumphiert und seinen achten Major-Titel gewonnen.

In einem hochklassigen Finale gegen Luke Humphries setzte sich Littler mit 16:11 in Legs durch.

Littler: „Es war ein komisches Spiel“

„Es war ein komisches Spiel für mich. Aber es war immer klar, dass es ein enges Spiel wird. Ich lag eigentlich lange Zeit nur in Rückstand. Der Gamechanger war das 20. Leg“, sagte Littler nach dem Match.

Es war bereits das sechste Major-Finale zwischen den beiden Engländern, Littler glich in diesen zum 3:3 in Triumphen aus. Den Zuschauern in Wolverhampton wurde jede Menge geboten. Von Nickligkeiten bis hin zu fulminanten Highfinishes war alles dabei.

Littler spielte im Endspiel einen Drei-Dart-Average von 100,61 Punkten, Humphries landete bei 99,56 Punkten. Auch in der Checkout-Quote war der Youngster marginal besser als sein Gegner (41,03 Prozent gegenüber 37,93 Prozent).

Kurioser Moment um Littler und Humphries

Lange Zeit lieferten sich die beiden Superstars ein Duell auf Augenhöhe. Im 16. Leg sorgte Littler dann für ein echtes Highlight und checkte das zweithöchste Finish (167 Punkte) zum 8:8-Ausgleich.

Im 19. Leg setzte „The Nuke“ beinahe noch einen drauf und verpasste den 9-Darter nur um Haaresbreite. Nach sieben perfekten Darts verpasste er die Triple-17 mit dem achten Dart knapp.

Und der 18-Jährige wurde immer stärker, checkte 160 Punkte zum 11:9. Littler musste daraufhin schmunzeln, auch Humphries begann zu lachen und neckte Littler. Im 25. Leg warf Littler erneut sechs perfekte Darts, verpasste diesmal aber schon mit dem siebten Dart einen möglichen 9-Darter.

Darts: Littler ent­thro­nt Humphries

Damit entthront er Luke Humphries, der seit seinem WM-Titel im Januar 2024 der Weltranglistenerste war.

Auf der Bühne reagierte Littler nach dem Halbfinale auf seinen großen Meilenstein: „Ich bin nicht einmal zwei Jahre auf der Tour und jetzt die Nummer eins der Welt. Ich bin der Beste der Welt.“

Littler kassiert 153.500 Pfund Preisgeld

Auch im Finale triumphierte Littler gegen seinen großen Rivalen. Er nimmt als Sieger 153.500 Pfund Preisgeld mit nach Hause. Für Humphries bleiben 73.500 Pfund. Der 30 Jahre alte Humphries zeigte sich nach der Niederlage bereits wieder angriffslustig. „Ich werde die WM gewinnen“, sagte er.