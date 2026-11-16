Rob Cross glänzt beim Grand Slam of Darts gegen Jonny Clayton und wirft den Waliser aus dem Turnier. Drei weitere gesetzte Spieler müssen ebenfalls die Segel streichen.

Zwei Spieltage beim Grand Slam of Darts (täglich LIVE auf SPORT1)sind vorüber – und einige große Namen haben schon jetzt Gewissheit, dass sie in der K.o.-Runde nicht dabei sind.

Erwischt hat es aufgrund der tabellarischen Konstellation in den Dreiergruppen dabei auch mehrere Spielerinnen und Spieler, die am Sonntag Siege gefeiert hatten.

Beau Greaves hat beim Grand Slam of Darts keine Chance mehr aufs Weiterkommen Beau Greaves hat beim Grand Slam of Darts keine Chance mehr aufs Weiterkommen © IMAGO/Action Plus

Clayton, Rock, Smith, Woodhouse und Greaves raus

Vorbei ist das Turnier unter anderem für Jonny Clayton, der nach einer 1:5-Niederlage gegen Rob Cross keine Chance mehr aufs Weiterkommen hat. Neben Clayton erwischte es drei weitere gesetzte Spieler.

Europameister Ross Smith schied trotz eines 5:4-Siegs gegen Gabriel Clemens wegen der schlechteren Leg-Differenz aus. Clemens trifft am Dienstag in seinem letzten Gruppenspiel auf Rusty-Jake Rodriguez und kann sich noch für die K.o.-Runde qualifizieren.

Josh Rock verlor auch sein zweites Gruppenspiel: Der Nordire unterlag Kevin Doets mit 3:5. Luke Woodhouse musste sich nach einem 1:5 gegen Krzysztof Ratajski ebenfalls verabschieden.

Auch die dreimalige Frauen-Weltmeisterin Beau Greaves musste trotz eines 5:3-Siegs über Niels Zonneveld die Segel streichen. Die 2:5-Auftaktniederlage gegen Weltmeister Luke Littler konnte Greaves nicht mehr wettmachen – während Zonneveld noch eine theoretische Chance hat, sollte er Littler mit 5:2 besiegen.

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Cross gibt sich selbstbewusst

Cross erzielte bei seinem deutlichen Sieg über Clayton einen Average von 114,32 Punkten. Für Clayton war es nach der Auftaktniederlage gegen Anton Ostlund bereits das zweite verlorene Spiel – damit steht sein Vorrunden-Aus fest.

Cross zeigte sich nach seinem Auftritt zufrieden und blickte bereits auf das entscheidende Gruppenspiel gegen Ostlund am Montag. „Ich habe Anton gestern gesehen und fand ihn sehr beeindruckend. Ich werde ihn nicht unterschätzen, denn er hat nichts zu verlieren und alles zu gewinnen“, sagte Cross.

Der frühere Weltmeister ergänzte: „Ich weiß, dass mein Spiel noch da ist. Ich glaube, wenn ich an Weihnachten immer noch voll konzentriert bin, werde ich eine weitere Weltmeisterschaft gewinnen.“

Gegen Clayton hatte Cross zunächst das erste Leg verloren, ehe er fünf Legs in Folge gewann. Dabei gelangen ihm unter anderem Checkouts über 137 und 138 Punkte. Sein Schnitt war der fünfthöchste in der Geschichte des Grand Slam of Darts.

Martin Schindler startete mit einem 5:0 im deutschen Duell gegen Jan Schmidt und spielt am Dienstag gegen Chris Dobey um den Gruppensieg.

Grand Slam of Darts: Diese Spieler sind bereits ausgeschieden

Jonny Clayton

Josh Rock

Beau Greaves

Lisa Ashton

Raymond Smith

Joe Hunt

Charlie Manby

Adam Sevada

Luke Woodhouse

Cameron Crabtree

Jan Schmidt

Carl Sneyd

Maik Kuivenhoven

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.