Darts: World Masters heute live im TV, Stream und Ticker - Price und van Gerwen legen los

SPORT1 29.01.2026 • 17:00 Uhr Wer triumphiert bei der 14. Auflage des World Masters? 32 Teilnehmer kämpfen ab heute in hochklassigen Duellen um den Titel und ihre Platzierungen in der Order of Merit.

Das nächste Highlight im Darts-Kalender 2026 steht an! Heute beginnt mit der 14. Auflage des PDC World Masters das erste Major-Turnier seit der Darts-WM. Bis zum 1. Februar treten 32 Spieler an und kämpfen um Preisgeld für die PDC Order of Merit an. Dem Sieger winken dabei 100.000 Pfund (rund 115.000 Euro), los geht es um 20 Uhr.

Neben den 24 bereits zuvor qualifizierten Teilnehmern (darunter Martin Schindler) wurden am Mittwoch acht weitere Qualifikationsplätze in einer Vorrunde ausgespielt - dabei gingen deutsche Profis allerdings leer aus.

Darts heute live: So verfolgen Sie das PDC World Masters im TV, Stream und Ticker:

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Gabriel Clemens gelang in der Vorrunde als einzigem Deutschem der Einzug in die finale Qualifikationsrunde. Dort unterlag er dem stark aufspielenden Niederländer Wessel Nijman allerdings mit 1:3 in Sets. Während Niko Springer bereits eine Runde zuvor ausgeschieden war, schafften es die weiteren sechs deutschen Stars um Max Hopp und Ricardo Pietreczko in der K.o.-Runde nicht über ihr Auftaktmatch hinaus.

Mit Martin Schindler startet der einzige gesetzte Spieler aus Deutschland erst am Freitag ins Turnier, wo er zum Auftakt auf den Engländer Luke Woodhouse treffen wird. Doch auch am Donnerstag stehen den Fans zahlreiche Duelle auf Spitzenniveau bevor. Darunter mit Darts-Stars wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Gian van Veen oder Gary Anderson.

Donnerstag 29. Januar: Die Masters-Duelle im Überblick:

Michael van Gerwen (Niederlande) - Damon Heta (Australien)

Chris Dobey (England) - Jermaine Wattimena (Niederlande)

Jonny Clayton (Wales) - Wessel Nijman (Niederlande)

Gerwyn Price (Wales) - James Hurrell (England)

Gian van Veen (Niederlande) - Ryan Joyce (England)

Nathan Aspinall (England) - Shane McGuirk (Irland)

Gary Anderson (Schottland) - Niels Zonneveld (Niederlande)

James Wade (England) - Madars Razma (Lettland)

Titelverteidiger Luke Humphries startet ebenfalls erst am Freitag ins Turnier. 2025 gewann der Engländer ein dramatisches Finale gegen Jonny Clayton. Nach einem 2:5-Rückstand in Sätzen kämpfte sich Clayton zurück in die Partie, unterlag Humphries jedoch im entscheidenden Leg und verlor mit 5:6.