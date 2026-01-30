Handshake-Eklat beim Darts: „Weiß nicht, ob ich das verdient habe“

Niklas Senger 30.01.2026 • 21:16 Uhr James Wade sorgt beim World Masters für einen Eklat nach dem Duell mit Madars Razma. Der lettische Darts-Profi kritisiert anschließend das Verhalten seines Gegners und des Publikums.

Der Auftakt der Hauptrunde des World Masters lieferte den Darts-Fans bereits einige spannende Duelle. Darunter auch das umkämpfte Spiel zwischen dem elfmaligen Major-Sieger James Wade und Madars Razma, das jedoch mit einem Eklat endete.

Die beiden Kontrahenten lieferten sich über fünf Sätze eine hochklassige Partie, in der sich Wade mit einem Drei-Dart-Average von 102,56 und zwei High-Finishes mit 3:2 durchsetzen konnte. Für Aufsehen sorgte aber der Handschlag nach der Partie, bei dem Wade seinem Gegner nicht einmal in die Augen schaute. Ein Umstand, der – genau wie das Verhalten des Publikums – die Kritik von Razma hervorrief.

Razma: „Weiß nicht, ob ich das verdient habe“

Nach der Partie äußerte sich der Lette in einem Post auf X persönlich zu den Geschehnissen. „Ja, ich komme aus einem kleinen Land und ich bin kein Major-Champion im Darts. Aber ich weiß nicht, ob ich die Buhrufe des Publikums und den Handschlag auf der Bühne und hinter den Kulissen heute Abend so verdient habe“, ärgerte sich Razma.

Wade wiederum antwortete ebenfalls auf X und postete dabei ein Bild von dem Handshake, auf dem er seinem Kontrahenten ein wenig mehr zugewandt war. „Nicht alle Bilder erzählen dieselbe Geschichte“, schrieb er dazu.

Razma nahm seit 2020 an jeder Weltmeisterschaft der PDC teil und feierte beim World Grand Prix 2022 den Einzug ins Viertelfinale.