Darts: World Masters heute live im TV, Stream und Ticker - Wer holt sich den Titel

SPORT1 01.02.2026 • 11:00 Uhr Die 14. Auflage der PDC World Masters ist bereits im Gange. Luke Littler will den nächsten großen Titel.

Beim PDC World Masters steht der Final-Tag an. Von 32 gestarteten Darts-Stars sind nur noch acht Spieler im Rennen. In der Marshall Arena von Milton Keynes kämpfen sie um den prestigeträchtigen Titel und um ihren Rang in der Order of Merit.

Das erste Major-Turnier seit der Darts-WM steigt vom 28. Januar bis zum 1. Februar. Dem Sieger winken 100.000 Pfund (rund 115.000 Euro).

Am Sonntag fällt beim World Masters definitiv die Entscheidung. Denn es stehen Viertelfinale, Halbfinale und Finale an.

Die Darts-Stars spielen also maximal dreimal, können sich aber auch mit einem sehr guten Tag einen prestigeträchtigen Titel sichern.

World Masters: Holt sich Littler den nächsten Titel

Am Final-Tag ist kein deutscher Spieler mehr im Rennen, dafür aber zahlreiche Top-Stars. So trifft Weltmeister Luke Littler im Viertelfinale auf Josh Rock. Am Vortag hatte er sich im Achtelfinale souverän mit 4:1 gegen Ross Smith durchgesetzt.

Auch Luke Humphries darf sich noch Hoffnungen auf den Titel machen. Er sorgte am Vortag für das absolute Highlight, als er bei seinem 4:3-Sieg gegen Luke Woodhouse einen 9-Darter warf.

Im Viertelfinale trifft er auf Danny Noppert, der sich überraschend deutlich mit 4:0 gegen Stephen Bunting durchgesetzt hatte. Zudem spielt Gerwyn Price gegen Chris Dobey und James Wade trifft auf Vizeweltmeister Gian van Veen.

