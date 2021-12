Darts-WM 2022: Fallon Sherrock über Hass-Kommentare und Angst um ihr Aussehen

Die Rede ist vom Alexandra Palace, in dem die Dartspielerin bei der Weltmeisterschaft 2020 zur „Queen of the Palace“ wurde. Völlig überraschend hatte sie damals, im Dezember 2019, als erste Frau bei der PDC WM überhaupt einen Mann geschlagen und war in die 3. Runde eingezogen. Seitdem war sie nicht mehr in der legendären Location, weder als Spielerin - im vergangenen Jahr verpasste sie die Quali unter dramatischen Umständen - noch als Touristin.