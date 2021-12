Darts-WM 2022: Florian Hempel besiegt Van den Bergh - 5 Fakten über den Deutschen

Nach dem Ende seiner Handball-Karriere 2016 zog er in eine WG nach Köln. Weil dort eine Dartsscheibe hing, fing Hempel an zu werfen. „Zuerst hatten wir nur spaßeshalber gespielt, aber ich bin da so ein kleiner Ehrgeizling. Dann kam eins zu anderen“, verriet er im SPORT1-Interview.