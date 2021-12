Darts-WM 2022: Martin Schindler über Duell mit Florian Hempel, Ally Pally, Nervosität

Schindler: Beim Grand Slam war es so: Ich hatte zirka zwei Jahre nicht mehr im TV gespielt und dementsprechend musste ich auch erstmal wieder neu ran kommen, alles neu kennenlernen. Es war ja auch wieder vor Zuschauern, das ist ein großer Unterschied. Ein Fernsehturnier zu spielen ist ganz anders als ein European-Turnier. Da geht‘s um wichtiges Ranglistengeld und generell um die Existenz. Da will man natürlich oben stehen und einfach gut spielen. Wenn es nicht klappt, sieht es nach außen immer ein bisschen blöd aus und für mich selber fühlt es sich auch überhaupt nicht gut an. Ich habe mich über das Thema viel mit meinem Manager und meinem guten Freund Yanni unterhalten. Ich kritisiere mich selbst, in Richtung: Es kann doch nicht sein, ich muss doch mal an den Punkt kommen, an dem ich da hoch gehe und mein Spiel mache, egal unter welchen Umständen. Mittlerweile bin ich überzeugt: Die Zeit wird kommen. Wann genau weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es von Mal zu Mal besser wird.