Price vor Darts-WM-Start selbstbewusst: "Kann mich nur selbst schlagen"

Titelverteidiger Gerwyn Price startet selbstbewusst in die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. „Ich kann mich nur selbst schlagen. Wenn ich aufdrehen kann, dann gewinne ich“, sagte der Waliser der Sport Bild. Mit seiner Zweitrunden-Partie gegen Ritchie Edhouse oder Peter Hudson an diesem Mittwoch (Darts-WM ab 20.00 LIVE bei SPORT1) startet der Weltranglistenerste in den Jahreshöhepunkt der Professional Darts Corporation (PDC).