Darts-WM 2022: Weltmeister Price rudert zurück

Der frühere Weltmeister Gary Anderson sieht das rigorose Festhalten an der Durchführung des höchstdotierten Turniers des Jahres kritisch. „Das ist nicht richtig. Es wird in den kommenden Monaten zu einem großen Durcheinander in der Weltrangliste kommen“, sagte der Schotte: „Jeden Tag steckt sich ein anderer Spieler mit dem Virus an.“