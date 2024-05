Formel 1: Sieg-Premiere! Dominator Verstappen gestoppt

Lando Norris hat überraschend beim Großen Preis von Miami triumphiert und durch den Sieg eine Erfolgsserie von Weltmeister Max Verstappen beendet.

Der Brite profitierte von einer Safety-Car-Phase zur Mitte des Rennes und distanzierte Verstappen auf den zweiten Platz. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Nico Hülkenberg im Haas verpasste die Punkte als Elfter knapp.

Für Norris ist es der erste Erfolg im 110. Grand Prix. „Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft“, funkte Norris an die Box. „Es wurde langsam Zeit, es hatte sich lange angedeutet“, sagte er später: „Endlich ganz oben.“

Zudem endete eine unglaubliche Serie von Max Verstappen. Der Niederländer hatte zuletzt 20 Siege in Folge eingefahren, wenn er sich die Pole-Position gesichert hatte und ins Ziel kam. Zuletzt wurde Verstappen 2022 in Spielberg von der Pole nur zweiter. Zusätzlich war er in dieser Saison in Melbourne von der Pole gestartet und ausgeschieden.

Seine WM-Führung konnte Verstappen trotz des verpassten Sieges aber dennoch ausbauen. Sein Teamkollege und erster Verfolger Sergio Perez wurde nur Fünfter. Verstappen liegt nun 35 Punkte vor Perez.

Formel 1: Hülkenberg mit starkem Start

Weltmeister Verstappen erwischte zunächst einen fantastischen Start und legte bis zur ersten Kurve schon einige Meter zwischen sich und die Konkurrenz. Hinter ihm überholte zunächst Sainz seinen Teamkollegen Leclerc.

In der ersten Kurve verlor Sainz den zweiten Platz dann aber schon wieder. Ein völlig übermotivierter Perez im Red Bull versuchte wie ein Pfeil in die erste Kurve zu stechen, räumte dabei fast seinen Teamkollegen Verstappen ab, behinderte aber Sainz im Ferrari so sehr, dass dieser nicht nur Leclerc, sondern auch Piastri im McLaren vorbeiziehen lassen musste. Dieser schob sich nach wenigen Runden dann sogar vorläufig auf Platz zwei.

Einen starken Start erwischte im Mittelfeld auch Nico Hülkenberg, der gleich nach dem Start einen Platz gut machte. Im Anschluss zog er mit einem starken Überholmanöver auch an Rekordweltmeister Lewis Hamilton vorbei auf den siebten Platz. Der Brite schlug aber wenige Runden später zurück und zog wieder am Deutschen vorbei.

Spektakulärer Crash! Schrecksekunde für Verstappen

Nach knapp einem Drittel des Rennes erlebte Max Verstappen eine echte Schrecksekunde. Der Weltmeister kam leicht von der Strecke ab und kollidierte mit einem Strecken-Poller.

Der Poller wurde durch den Unfall aus dem Boden gerissen, auf die Strecke geschleudert und so sogar zum Vorteil für den Niederländer. Denn dessen Auto blieb unbeschädigt, es gab wegen der Behinderung durch den Poller auf der Strecke aber ein Virtuelles Safetycar.

So konnte Verstappen seinen Boxenstopp in Ruhe absolvieren und einen zuvor umgesetzten Undercut von Charles Leclerc abwehren. Durch den Boxenstopp konnte zunächst Oscar Piastri seine ersten Führungs-Kilometer in der Formel 1 sammeln und anschließend Lando Norris in Führung gehen.

Safety-Car kostet Verstappen den Sieg

In Runde 29 dann der nächste Unfall, der dieses Mal einen echten Einfluss auf das Rennergebnis nahm. Im hinteren Teil des Feldes kollidierten Magnussen und Sargeant so heftig, dass das Safety-Car rausfahren musste.

Da Lando Norris, der zu diesem Zeitpunkt noch keinen Boxenstopp absolviert hatte, weit vor Verstappen in Führung lag, konnte dieser die Safety-Car-Phase nutzen, seinen Boxenstopp absolvieren und die Führung halten.

Auch nach dem Restart konnte der Brite die Führung halten, im Anschluss Verstappen distanzieren und letztendlich den Sieg in Miami einfahren.

