PDC Darts-WM 2023: Auslosung am Montag LIVE im Stream auf SPORT1

Der gebürtige Dessauer könnte so beispielsweise schon in Runde eins auf Shootingstar Josh Rock oder den ehemaligen Weltmeister Adrian Lewis treffen. Ein Aufeinandertreffen mit Sherrock ist in der ersten Runde noch nicht möglich. Denn die „Queen of the Palace“ befindet sich - wie die anderen beiden qualifizierten Frauen - im selben Topf wie Hempel.