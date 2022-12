Alltime-Rekord bei der Darts-WM: Clemens und Co. sorgen für neues Hoch!

Das nächste Highlight aus deutscher Sicht steht dann bereits in der heutigen Abendsession live ab 19:30 Uhr an, wenn es Martin Schindler in der 3. Runde mit Michael Smith zu tun bekommt. Nach seinem ersten WM-Sieg vor Weihnachten kann Schindler als klarer Außenseiter gegen den aktuellen Vize-Weltmeister und Titel-Favoriten befreit aufspielen. Sollte „The Wall“ tatsächlich den Überraschungscoup schaffen, würden zum ersten Mal in der WM-Geschichte zwei deutsche Teilnehmer im Achtelfinale stehen. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)