EM 2024: Stuttgart wie zuletzt vor 20 Jahren? So könnte Nagelsmann nominieren

Als Maximilian Mittelstädt am Freitagabend in der Mixed Zone der Augsburger WWK-Arena nach dem 1:0-Auswärtssieg des VfB Stuttgart für Fragen parat stand, traute er seinen Augen kaum, wer sich kurzerhand der Rolle des Fragenstellers annahm: Stürmer Deniz Undav. In gelöster Atmosphäre diskutierten die zwei Neu-Nationalspieler die zurückliegende Partie – und warfen doch einen Blick voraus: auf die EM-Nominierung.