Darts WM 2023: Diese Exoten mischen den Ally Pally auf

Nachdem „The Bull“ während der Corona-Pandemie lange nicht auf der Tour-Ebene zu sehen war, drehte er in diesem Jahr auf. So gelang ihm erstmalig die Qualifikation für ein World-Series-Event. Bei den New South Wales Darts Masters verlor er in einem dramatischen Match erst im Decider gegen Fallon Sherrock. Wenig später spielte er auch bei den NZ Darts Masters, war aber gegen Jonny Clayton chancenlos.