Darts-WM 2023: Pfeile plötzlich weg! Schreckmoment für Schindler vor erstem Spiel

Wie der 26-Jährige auf seiner Facebook-Seite berichtete, kam er am Donnerstag ohne sein Gepäck in London an - nachdem zuvor sein ursprünglich gebuchter Flug storniert worden war. Erst zwei Stunden später als geplant konnte in Richtung England abheben. (Darts-WM 2023 vom 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)