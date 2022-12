Darts-WM: Als der ukrainische Liebling über den Krieg spricht, wird es beklemmend

Vladyslav Omelchenko ist der erste ukrainische Teilnehmer in der Geschichte des Turniers, nicht zufällig: Der Weltverband PDC hat in diesem Jahr ein eigenes Quali-Turnier in dem kriegsgeschüttelten Land ausgerufen - das vorher übliche Turnier des Verbands EADC fiel dafür aus. Die in Moskau, im Land des Kriegs-Aggressors verortete Organisation ist suspendiert. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)