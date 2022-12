Darts-WM: Chaos-Finish lässt de Sousa jubeln, Noppert - Soutar suchen Clemens-Gegner

Aber schon auf dem Weg zu diesem Erfolg musste der Portugiese durch zahlreiche Höhen und Tiefen gehen. Mit 0:3 lag er nach Sätzen bereits zurück. Überhaupt gab es in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft erst sechs Spiele, bei denen so ein Rückstand doch noch in einen Sieg gedreht werden konnte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)