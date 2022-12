Darts-WM: Der Mythos um Raymond van Barneveld lebt wieder auf - 30-jähriges Jubiläum der Legende

Die Art und Weise, wie der PDC-Weltmeister von 2007 in Wolverhampton auftrat, erinnerte an den früheren van Barneveld, den Champion, den 21-maligen Major-Gewinner. Nicht nur die sportlichen Glanzlichter ließen die „Barney Army“ toben, bemerkenswert waren auch das Leuchten in seinen Augen, die Freude, auf einer der größten Darts-Bühnen der Welt im Mittelpunkt zu stehen und der Genuss seines eigenen Weltklasse-Spiels.