Darts-WM: Die Nummer 1 des Sports macht ein überraschendes WM-Geständnis

Price: Nachdem ich gewonnen hatte, wusste ich am Tag danach nicht, wohin ich gehen und was ich tun sollte. Es dauerte ein paar Tage, um zu begreifen, dass ich auch in den Wettbewerben, in denen ich nicht so gut war, gut abschneiden muss. Die Motivation kam von den Spielen, die ich nicht gewonnen habe. Beispielsweise in der ersten Liga oder dem Meisterschaftsfinale und dem Europafinale. Ich muss jedes Event gewinnen, bei dem ich nicht mehrfacher Weltmeister geworden bin.