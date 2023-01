Darts-WM: Gabriel Clemens in die Premier League? Das sagt der PDC-Boss

„Clemens steht nicht im Begriff, diese Woche für die Premier League nominiert zu werden“, stellte Porter im SPORT1-Interview klar. Die PDC befinde sich derzeit im Prozess, die Teilnehmer festzulegen. Die Bekanntgabe wird auch nicht wie in der Vergangenheit üblich im Anschluss an das WM-Finale, sondern „irgendwann im Januar“ erfolgen, so der CEO der größten Darts-Organisation der Welt. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)