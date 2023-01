Darts-WM: Irre Nervenschlacht! Dreammaker erstmals im Halbfinale

Auch im 2. Leg versemmelte „The Ferret“ den möglichen Konter an der Doppel-20 vorbei und kassierte das 0:2. Zwei weiterer Fehler auf Doppel-16 und Doppel-8 kosteten den Waliser am Ende auch den Satz - Van den Bergh schnappte trotz zweier Würfe an der Triple-18 vorbei zu und ging auf 4:3 weg.