Darts-WM: Mit Ally Pally Power! SPORT1 feiert 30. Geburtstag

Am morgigen Montag beginnt die Berichterstattung inklusive Countdown zum Halbfinalabend live ab 17:00 Uhr und am Dienstag zum großen Finalabend live ab 18:00 Uhr. Neben Darts liegt der Fokus auch auf dem Start der Fußball-Bundesliga ins Jahr 2023 – unter anderem im STAHLWERK Doppelpass und in Bundesliga Pur am 22. Januar. Zudem erwarten die Sportfans im Januar auf den Plattformen von SPORT1 zahlreiche Liveübertragungen: zum Beispiel aus der easyCredit Basketball Bundesliga, der Volleyball-Bundesliga, im Eishockey aus der Champions Hockey League und der schwedischen Liga Svenska Hockeyligan sowie internationaler Spitzenfußball, zum Jahresauftakt unter anderem mit dem „Old Firm“-Derby zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow am 2. Januar ab 13:25 Uhr. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)