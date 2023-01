Finale sorgt für 180er-Rekord bei der Darts-WM

Der neue Darts-Weltmeister Michael Smith und sein Finalgegner Michael van Gerwen haben am Dienstagabend einen Rekord an 180er-Aufnahmen in der Turniergeschichte perfekt gemacht. Smith und van Gerwen warfen zusammen 37-mal die perfekte Aufnahme, insgesamt fielen beim Saisonhöhepunkt der Professional Darts Corporation 901. Die bisherige Bestmarke von 880 bei der WM 2019 wurde damit deutlich übertroffen.