Darts-WM: Fabian Schmutzler spricht über Ally Pally und seine Zukunftspläne

Schmutzler: Mir wurde irgendwann gesagt, dass sich der Zweite der Development Tour auch für die WM qualifiziert. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich mein zweites Turnier gewonnen hatte und dann einen Vorsprung auf Platz drei hatte. Ich wusste, es gibt nur noch drei, die mich einholen können. Das waren Geert Nentjes, Niels Zonneveld und Sebastian Bialecki. Nentjes ist in der ersten Runde gegen Nico Kurz raus, so war einer schon mal weg. In den letzten 16 haben Bialecki und Zonneveld gegeneinander gespielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon so viel Preisgeld, dass Bialecki mich nicht mehr einholen konnte. Daher wusste ich, wenn Bialecki gewinnt, fahre ich zur WM. Also stand ich mit Max Weilandt hinter dem besagten Spiel. Bialecki führte 3:1 und hatte drei Matchdarts auf der Doppel-16. Er machte den ersten rein. Ich habe dann Max umarmt, er hat angefangen zu weinen und ich war ganz kurz davor. Das war der erste Moment, als ich wusste, dass ich zur WM fahre.