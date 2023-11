Darts-Legende überrascht! "Immer am Existenzminimum"

Mit 16 WM-Titeln (14 in der PDC , zuvor zwei BDO-Weltmeisterschaften) ist Phil Taylor DIE lebende Legende der Darts-Welt. Der 63-Jährige, der kürzlich seinen endgültigen Abschied vom Darts für das Jahresende 2024 angekündigt hatte , hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Im Vorfeld der ab dem 15. Dezember startenden Darts-WM im altehrwürdigen Ally Pally (alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) verriet der Mann aus Stoke-on-Trent bei einem Treffen mit allen Titelträgern im Leicester Square Garden sein Erfolgsrezept: „Immer hungrig sein. Ein Löwe, der gefressen hat, wird nicht so hart kämpfen, wie ein hungriger Löwe.“

Um diese Gier trotz aller seiner Erfolge aufrechtzuerhalten, griff die langjährige Nummer eins der PDC Order of Merit zu einem ungewöhnlichen Trick. „Ich habe mir einen Wochenlohn von 200 Pfund zugestanden, war also immer bedürftig - als ob ich immer am Existenzminimum wäre“, enthüllte der Engländer.