Darts-WM 2024: Hammer! Price-Aus bei Darts-WM

Gerwyn Price scheidet sensationell bereits in der Runde der Letzten 32 aus der Darts-WM aus. In seinem Match gegen Brendan Dolan findet der Iceman nie wirklich zu seinem gewohnten Niveau und unterliegt letztlich mit 2:4 Sätzen.

Price, der nach seinem irren Kopfhörer-Auftritt mitsamt des Ausscheidens im vergangenen Jahr gegen Gabriel Clemens im Ally Pally nach seinem zweiten WM-Titel greifen wollte, war von Beginn an im Hintertreffen.

So erwischte Price einen durchschnittlichen Start in die Partie, musste Dolan den ersten und dritten Satz überlassen, stand gerade einmal bei drei 180ern. Auch in der Folge konnte der Waliser zwar zum 2:2-Satzausgleich checken, ließ jedoch über die gesamte Partie seine gewohnte Klasse vermissen.