Darts-WM 2024: Kurios! Darts-Star rührt Preisgeld kaum an

Darts-Profi Dirk van Duijvenbode hat in den vergangenen Jahren einige Erfolge gefeiert. Mit knapp 460.000 Pfund Preisgeld in den vergangenen zwei Jahren ist der Niederländer Zwölfter der PDC Order of Merit. Obwohl er sich von dem Preisgeld den ein oder anderen Luxus leisten könnte, lebt der Niederländer weiterhin bescheiden.

Van Dujivenbode erlangte in den vergangenen Jahren nicht nur wegen seines extrovertierten Walk-Ons Kult-Status, auch sein Werdegang trägt seinen Teil dazu bei. Denn: Er arbeitet nebenbei auf einer Auberginenfarm.

Nun hat der Niederländer, der wegen seines Jobs von den Fans auch „Aubergenius“ genannt wird, ein spannendes Detail verraten. Denn er benutzt sein Preisgeld eigener Aussage zufolge kaum für das tägliche Leben. Und das, obwohl er auf der Farm in Teilzeit nicht sonderlich viel Geld verdienen dürfte.

„Natürlich macht man manchmal ein paar Extras, wie Urlaube, aber meinen täglichen Lebensunterhalt bestreite ich von dem Gehalt, das ich hier in 28 Stunden als Teilzeitkraft verdiene“, erklärte van Duijvenbode, dessen offizieller Darts-Name „The Titan“ lautet, im Interview mit dem Algemeen Dagblad.

Sein Geld aus den Turniererfolgen verwende der 31-Jährige, der am Freitag gegen Boris Krcmar in die Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) einsteigt, lieber für Investitionen. „Ich möchte mein Darts-Geld dazu verwenden, ein passives Einkommen zu erzielen, zum Beispiel durch Investitionen, mit denen man schließlich für sich selbst und ein kleines Extra sorgen kann“, erzählte der bescheiden lebende Niederländer und ergänzte: „Ich gehe anders an die Sache heran als andere, ich kenne den Wert des Geldes.“

„Darts macht Spaß, aber es ist nicht lustig, alles zu verpassen“

Zudem verriet der World-Grand-Prix-Finalist von 2020, dass er seine Karriere nicht allzu lang fortsetzen möchte. Dass er bis in ein Alter von 50 Jahren professionell Darts spielt, sei „unmöglich. Man gibt schon so viel auf, seit man 16 ist. Nehmen wir an, mein kleiner Sohn fängt bald an, Fußball zu spielen. Ich bin nur fünf Wochenenden im Jahr zu Hause“, erklärte van Duijvenbode.