Darts-WM 2024: Lebenslanger Döner-Vorrat bei WM-Sieg

Nach dem Sieg in Runde drei gegen den Kanadier Matt Campbell (4:1) richtete er sogar noch auf der Bühne im Sky-Interview die Frage an das Publikum, ob sie nochmal sehen möchten, wie er sich einen Kebab holt. Obwohl die Menge nach der Frage dem Youth-Championship-Sieger zujubelte, entschied er sich am Ende des Tages für ein Besuch bei McDonalds.