Darts-WM 2024: MvG-Spitze - "Barney wird Littler zerstören"

Über die Vergleiche zwischen dem Teenager und seiner Person sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz nach seinem dominanten Drittrunden-Auftritt, dass er als Nachwuchsspieler zwar etwas talentierter als Littler gewesen sei, er es aber möge, dass es dem Engländer egal sei, gegen wen er spielt, ohne zu große Arroganz an den Tag zu legen.

MvG: „Eine Sache gefällt mir am Wurf von Littler nicht“

„Er ist ein talentierter Spieler, aber er hat eine kleine Sache am Ende seines Wurfes, die mir nicht gefällt. Dennoch kann er in der Zukunft eine Menge Turniere gewinnen, zu 100 Prozent“, so MvG.