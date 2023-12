Darts-WM 2024: Wahnsinn von Wunderkind Littler geht weiter! Wartet nun "Barney"?

Alleine der Start in die Partie zeigte den Verlauf der Partie klar auf: Littler sicherte sich die ersten beiden Sätze nahezu in Rekordzeit ohne auch nur ein Leg abzugeben, spielte einen Average jenseits der 102 Punkte und nutzte sechs seiner acht Darts auf Doppel.

Darts-WM: Fans feiern Wunderkind Luke Littler

Während die Fans im Ally Pally noch „You‘ve got school in the morning“ – „Du hast am Morgen Schule“ in Richtung des 16-Jährigen skandierten, schwächelte dieser nur kurz und gab zwei Legs ab – sicherte sich dennoch auch den dritten Satz mit fünf perfekten Darts im Entscheidungsleg.