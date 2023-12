Darts-WM 2024: Nächste Überraschung im Ally Pally - Cross fertigt Clayton ab

Zum Auftakt in den 13. Tag der Darts -WM hat es die nächste Überraschung gegeben. Scott Williams löste sein Ticket für das Viertelfinale - leiden musste der nächste gesetzte Star, Damon Heta, die Nummer zehn des Turniers. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Bei seinem 4:1-Sieg in Sätzen gegen den Australier ließ der Engländer von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer aus diesem Spiel als Sieger hervorgeht.

Zwar waren die beiden Kontrahenten im Drei-Dart-Average - Williams gelangen im Schnitt 92,96 Punkte, während „The Heat“ mit 92,50 Punkten nur knapp dahinterlag - auf Augenhöhe, die Doppelfelder gaben jedoch den Ausschlag. Dabei geben die knapp 42 Prozent von „Shaggy“ nicht die wirkliche Stärke wider. In den entscheidenden Momenten war Williams immer zur Stelle und holte sich die Legs und Sätze.

Williams erklärt Interview-Eklat

Damit steht die aktuelle Nummer 52 der PDC Order of Merit erstmals in seiner Karriere im Ally Pally in der Runde der letzten Acht. Dafür wirkte er nach dem Spiel jedoch erstaunlich abgeklärt bei SPORT1. „Der Pro-Tour-Titel ist mein bislang größter Erfolg, weil es ein Titel ist“, ordnete er ein, fügte aber auch hinzu: „Das Viertelfinale der Weltmeisterschaft zu erreichen ist absolut unglaublich.“