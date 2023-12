Darts-WM 2024: WM-Drama um Schindler - deutscher Darts-Star unterliegt nach Thriller

Was für ein WM-Drama! Bei der Darts -WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) unterlag Martin Schindler im ersten WM-Spiel nach der Weihnachtpause denkbar knapp mit 3:4. Der fünfte Satz ging dabei erst nach Verlängerung mit 4:2 an Scott Williams.

Damit verpasste der Strausberger sein erstes WM-Achtelfinale nach hartem Kampf in der 3. Runde, in welcher der Deutsche eine echte Gefühlsachterbahn erlebte.

„Ich hatte ein paarmal den einen oder zwei Darts auf die Doppel und die habe ich nicht genutzt. Deswegen habe ich verloren“, versuchte sich Schindler nach dem Match bei SPORT1 in einer Erklärung, fügte aber auch hinzu: „Aber im Endeffekt ist es wurscht, wer der bessere Spieler war. Ich habe verloren und das zählt.“

Wie recht er mit dieser Aussage hat, zeigt der Spielverlauf. In den ersten beiden Sätzen war „The Wall“ mindestens eine Klasse besser als sein Kontrahent und flog mit einem Drei-Dart-Average von über 100 Punkten zur schnellen 2:0-Führung nach Sätzen.

Doch dann kam ein Bruch ins Spiel des Strausbergers. Während er zuvor noch sechs seiner elf Legdarts nutzen konnte, fanden in den Sätzen drei und vier gerade einmal zwei von zehn Pfeilen ihren Weg in ein Doppelfeld. Dazu sank sein Average in diesen beiden Durchgängen auf 86,3 Punkte.