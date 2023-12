Darts-WM 2024: Rücktritts-Knall von Darts-Legende!

WM-Rekordteilnehmer vor Phil Taylor

Damit verliert die Dartswelt am Ende des Jahres 2024 eines ihrer größten Gesichter. Seit 1990 ist Beaton an den Oches dieser Welt aktiv. Seinen größten Erfolg feierte er 1996 mit dem Weltmeistertitel in der BDO. Zudem hält er den Rekord für die meisten WM-Teilnahmen überhaupt. Zwar ist Phil Taylor ist mit 25 Auftritten der Rekordteilnehmer bei den PDC-Weltmeisterschaften - bei Weltmeisterschaften überhaupt (PDC und der Ex-Konkurrent BDO) liegt Steve Beaton mit 33 jetzt Teilnahmen jedoch klar vorn.

SPORT1-Experte Hopp feiert Beatons Lockerheit

Was Hopp an Beaton so bewundert, ist seine Lockerheit. In Riesa beim European Event war er mal mit Beaton frühstücken. „Es war ein verregneter Tag und er ist da einfach in Flip-Flops rumgerannt.“