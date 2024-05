Riemann-Paukenschlag: Was das Fass zum Überlaufen gebracht hat

Klar ist: Es geht um Riemanns Verhalten. Bei der jüngsten Bochumer Pleite in Bremen (1:4) , welche den bitteren Sturz auf Rang 16 bedeutete, fiel der 35-Jährige zum wiederholten Male als Schreihals auf, schimpfte und wütete gegen seine eigenen Mitspieler. Unter anderem gegen Goncalo Paciencia, der zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf dem Rasen stand, sondern sich neben dem Tor warm machte. Später verwickelte er auch Matus Bero in eine heftige Diskussion. Viele VfL-Profis sehen Riemann deswegen extrem kritisch, mit Teilen des Teams soll das Tischtuch längst zerschnitten sein.

Teamkollegen von Riemann genervt

Sportboss Patrick Fabian sah sich einem Bild -Bericht zufolge folglich gezwungen, noch am Sonntag ein klärendes Gespräch mit der Mannschaft zu führen. Dabei lautete demnach die zentrale Frage: Wer verschreibt sich zu hundert Prozent dem gemeinsamen Ziel Rettung? Riemann offenbar nicht. Und auch der Torhüter sei schlicht und einfach nicht mehr dazu bereit, sich mit seinen Stärken ins Gesamtgefüge einzubringen, weil er nicht zu seinem Team stehe. Das soll Riemann in einem Gespräch mit den Verantwortlichen signalisiert haben.

Heißt: Durch die drastische Entscheidung wollten die Bochumer dem Bericht zufolge lediglich den Rest des Teams stärken, hätten viele Spieler nun mal seit langer Zeit einen Hals auf Riemann und fühlten sich durch dessen Art gehemmt. Demzufolge soll das VfL-Urgestein in erster Linie mit seinen Mecker-Anfällen auf dem Rasen, häufigen Streitigkeiten in der Kabine und dem aktiven Fordern, bestimmte Spieler auszuwechseln, angeeckt sein. Die ständigen und wüsten Beschimpfungen seien verunsichernd und irritierend.

Mittlerweile fehle Riemann dem Bericht zufolge innerhalb des Teams jeglicher Rückhalt, so hätten seine Mitspieler die Nachricht, in der Relegation ohne ihren etatmäßigen Torhüter anzutreten, auch durchweg positiv aufgenommen - wenngleich diese Entscheidung rein aus personeller Sicht natürlich eine Schwächung ist. Im Prinzip gilt er als zuverlässiger Rückhalt, der den VfL mit seiner Erfahrung schon in so manchen Spielen alleine gerettet hat.