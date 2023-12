Darts-WM 2024: Sherrock und Menzies verblüffen mit unheimlichen Parallelen

Bereits am Samstag aber verlor der 34-Jährige sein Zweitrunden-Match gegen Dave Chisnall mit 1:3 , während Sherrock erst am Sonntag ihre erste Partie spielte und sich dem Niederländer Jermaine Wattimena ebenfalls mit 1:3 geschlagen geben musste.

Sherrock und Wattimena spielen den exakt gleichen Average

Nach der Niederlage in Runde eins war Sherrock, die bereits in der Vergangenheit mit starken Leistungen für Aufsehen im „Ally Pally“ sorgte, sichtlich geknickt. „Natürlich bin ich enttäuscht über das Ergebnis“, erklärte die 29-Jährige und ergänzte: „Ich hatte Phasen, in denen ich heute Abend gut gespielt habe, aber ich habe in den entscheidenden Momenten Chancen vergeben und das war kostspielig.“