Darts-WM: Bitteres Ende für Fallon Sherrock - "Er hat mich bestraft"

Es war ein bitteres WM-Aus für die Darts-Queen des Alexandra Palace. Vier Jahre, nachdem Fallon Sherrock als erste Frau ein Spiel bei der Weltmeisterschaft gewinnen konnte endet ihr Auftritt erneut in der ersten Runde.

Zwar konnte die Britin noch den ersten Satz für sich entscheiden, musste sich jedoch in den folgenden drei Sätzen dem Niederländer Jermaine Wattimena geschlagen geben (1:3).

„Natürlich bin ich enttäuscht über das Ergebnis“, erklärte Sherrock nach der Partie und analysiert: „Ich hatte Phasen, in denen ich heute Abend gut gespielt habe, aber ich habe in den entscheidenden Momenten Chancen vergeben und das war kostspielig.“

Dennoch zeigte sich der Publikumsliebling nach ihrem Auftritt als guter Verlierer. „Großes Lob an Jermaine, er war an diesem Abend der bessere Spieler und hat mich bestraft, wenn ich Chancen vergeben habe“, erkannte Sherrock an.