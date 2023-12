Darts-WM 2024: Walk-on-Panne im Ally Pally

John McDonald hat beim dritten Match der Nachmittagsession am fünften Tag der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace den falschen Namen gerufen.

Anstelle von Keegan Brown kündigte der Master of Ceremonies den Kroaten Boris Krcmar an. Der Engländer, bereitstehend für seinen Walk-on, blickte verdutzt drein, machte sich aber dennoch auf den Weg auf die Bühne - zumal mit „Don‘t stop me now“ von Queen sein Einlauflied abgespielt wurde.