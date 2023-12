Darts-WM 2024: Wie ein "Roboter" - bei Littler gehen die Superlative aus

Checkout - der Darts-Podcast powered by SPORT1

Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit

Hopp: „Ein absolutes Wunderkind“

Der Begriff „Sensation“ ist eigentlich schon untertrieben. Was Littler im hellsten Rampenlicht, das man im Darts bekommen kann, leistet, lässt sich kaum beschreiben.

„Littler ist ein absolutes Wunderkind“, staunte Hopp – und das in allen Belangen.

Auch van Barneveld, der in seiner Karriere schon alles erlebt hat, zeigte sich nach seiner Lehrstunde durch Littler ehrfürchtig. „Es fühlt sich an, als würde man gegen einen Darts-Roboter spielen“, befand der 56-Jährige bei Viaplay .

Littler verrät Worte von van Barneveld

Seine Hochachtung demonstrierte „Barney“ auch unmittelbar nach dem Match. Er nahm seinen 40 Jahre jüngeren Kontrahenten in den Arm.

„Er sagte mir: ‚Ich hoffe, du gehst nun den ganzen Weg, du hast das Zeug dazu.‘ Ich habe ihm gedankt, er ist ein großer Sportsmann“, verriet Littler bei SPORT1 , was van Barneveld ihm ins Ohr sagte.

Darts-WM 2024: Diese Worte richtete Raymond van Berneveld an Luke Littler

Wird Littler sogar Weltmeister?

Auch am Tag nach dem beeindruckendsten Coup seiner noch jungen Karriere bestimmte Littler die Schlagzeilen in Großbritannien. Bei den meisten Sportportalen zierte sein Gesicht den Aufmacher – und das, obwohl auch in der Fußball Premier League um den Jahreswechsel jede Menge los ist.