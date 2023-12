Darts-WM 2024: WM-Aus und Ally-Pally-Wespe! Komplett-Katastrophe für den "Titan"

Am achten Tag der Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) hatte Dirk van Duijvenbode seinen ersten Auftritt in diesem Jahr. Dabei erlebte der Niederländer gegen Boris Krcmar einen komplett gebrauchten Tag. Nicht nur, dass der Niederländer mit 1:3 verlor, er wurde nach dem zweiten Satz auch noch von der Ally-Pally-Wespe attackiert.

Der „Titan“, auch als „Aubergenius“ bekannt, hatte den zweiten Satz gerade mit 0:3 abgeben müssen, als es plötzlich hektisch wurde auf der Bühne. Während Krcmar schon wieder am Oche stand, um Satz drei anzuwerfen, wollte van Duijvenbode eigentlich einen Schluck Wasser zu sich nehmen.

Diesen Plan vereitelte das berühmt-berüchtigte Insekt jedoch souverän und schlug die aktuelle Nummer zwölf der PDC Order of Merit in die Flucht. Van Duijvenbode versuchte, mit schnellen Schritten nach hinten dem Angriff zu entwischen und die Wespe mit wildem Pusten in die Flucht zu schlagen.