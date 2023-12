Darts-WM: Clemens startet gegen Leung ins Turnier

Der Auftaktgegner von Gabriel Clemens bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace steht fest. Die deutsche Nummer eins trifft in ihrem Zweitrundenduell am Donnerstagabend (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf Man Lok Leung aus Hongkong. Dieser bezwang am Montag den Junioren-Weltmeister Gian van Veen (Niederlande) mit 3:2 und sicherte sich das Aufeinandertreffen mit dem "German Giant", der als gesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos hatte.